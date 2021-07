“Liguria es mi Copacabana, un pezzo di focaccia e un ritmo reggaeton”. Cantano così I Cugini della Corte, Andrea Morini e Lorenzo Isola, nel loro nuovo inedito “Liguria Copacabana”; brano dal ritmo latino ma che richiama fortemente la loro amata terra, il tutto accompagnato dal video di Davide Locatelli per un risultato finale che sa già di tormentone dell’estate 2021.

Una canzone che è un vero e proprio spot per la Liguria e per le vacanze italiane, per ripartire insieme, per valorizzare ciò che vediamo tutti i giorni e che tutto il mondo ci invidia….d’altra parte “Tu Portorico, io Portofino”.