La Spezia – Non solo le autostrade in tilt questa mattina in Liguria. Ennesima mattinata di passione anche per i collegamenti ferroviari tra Genova e il levante ligure.

Il treno interregionale 3015 partito da Milano centrale stamattina alle 7.25 e diretto a Sestri Levante ha terminato la sua corsa a Genova Brignole (dove è arrivato con 59 minuti di ritardo, per gestire il flusso di passeggeri).

“Troppi problemi di sovraffollamento e per motivi di sicurezza la corsa è stata interrotta a Brignole generando un effetto domino sugli altri collegamenti verso il levante che hanno subito disagi e ritardi con centinai di persone che cercavano di salire su altri treni già al limite della capienza – spiega LAura Andrei, segretario generale Filt Cgil Liguria – Servono più convogli, più personale e il ripristino della terza coppia di treni sulla Genova – Ventimiglia a sostituire i Thello cancellati. E vanno rivisti gli orari estivi che è evidente non reggono l’afflusso dei viaggiatori. La situazione è ormai insostenibile per i passeggeri che si vogliono spostare in Liguria e per il personale viaggiante“