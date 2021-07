Genova – Ha catturato un piccione offrendogli del pane e poi lo ha maltrattato stringendolo fra le mani e quando una donna le ha chiesto di liberarlo, le ha lanciato un bicchiere.

Movimentato episodio, ieri sera, in via Prè, nel centro storico genovese.

La Polizia di Stato ha denunciato ieri pomeriggio una cittadina albanese di 35 anni per maltrattamento di animali, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, seduta ad un tavolo di un bar di via Prè in evidente stato di ebrezza, ha attirato alcuni piccioni lanciandogli del pane poi, con un gesto fulmineo, ne ha catturato uno ed infine lo ha stretto tra le mani con forza.

A quel punto una genovese, anche lei seduta ad un tavolo con il marito, ha chiesto alla 35enne di liberare l’animale ma quest’ultima ha inveito contro di lei lanciandole un bicchiere che l’ha attinta ad un braccio.

Nel frattempo sono arrivati gli agenti di una volante del Commissariato Prè che hanno liberato il volatile per poi bloccare la 35enne nonostante quest’ultima abbia cercato di scappare divincolandosi e colpendo i poliziotti.