Imperia – Un enorme squalo bianco di oltre 5 metri che si aggira nel mar Ligure pronto ad azzannare i bagnanti. Le fake news degli sprovveduti girano veloci sul web ed altrettanto velocemente vengono smentite.

Le foto, diffuse su Facebook dall’equipaggio di un peschereccio, sono state verificate da Fulvio Garibaldi, ricercatore dell’Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra, che ha smentito che si tratti di uno squalo bianco ed ha “ridimensionato” la lunghezza dell’esemplare.

Lo squalo sarebbe in realtà un Mako – comune nel Mar Mediterraneo – e non supererebbe i 3 metri e mezzo.

La notizia dell’avvistamento dello squalo bianco era stata diffusa nei giorni scorsi e “rilanciata” da alcune Testate online

Un enorme esemplare femmina si aggirerebbe per il Mar Ligure e sarebbe anche piuttosto affamata visto che avrebbe addentato un grosso pesce spada preso all’amo da pescatori.

In realtà le foto dello squalo sono state sottoposte ad esperti che hanno escluso possa trattarsi dello squalo bianco, più tozzo e dal ventre più chiaro della schiena ed inoltre hanno ridimensionato la lunghezza presunta dell’animale, riportandola a misure comuni nei nostri mari dove, lo ricordiamo, gli squali ci sono da sempre.

In realtà non sarebbe nemmeno una novità la presenza dello squalo bianco visto che, ormai nei primi anni del ‘900, a Camogli, un esemplare femmina di oltre 5 metri rimase intrappolato nella celebre “tonnarella” e fa bella mostra di sè nel Museo di Storia Naturale di Genova.

L’ultimo esemplare pescato è stato trovato in Corsica nel 2012 ma non arrivava al metro e mezzo e l’ultimo avvistamento “aggressivo” risale al 1991, al largo di Portofino dove, secondo quanto narrato da un canoista, avrebbe addentato la piccola imbarcazione.