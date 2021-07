Genova – Un materasso abbandonato da giorni nella galleria che collega piazza della Meridiana e via Garibaldi, a pochi metri da palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, all’ascensore per Castelletto.

La segnalazione arriva dai residenti della zona che usano il collegamento pedonale, rifatto da poco, per tornare a casa o per andare al lavoro.

Il materasso, abbandonato a terra in una zona presidiata da una telecamera e di passaggio per diversi consiglieri comunali, fa bella mostra di sè da giorni, pessimo biglietto da visita per una città che punta sul Turismo per il suo rilancio post covid.

Inutili le ripetute segnalazioni e le richieste di rimozione dell’oggetto ingombrante. Il rifiuto resta al suo posto e i residenti scommettono su quanto ancora sarà necessario attendere prima che qualcuno “si accorga” del problema.

Il tutto un una zona recentemente pedonalizzata proprio per incentivare il passaggio a piedi e dove è stato attivato un servizio di bagno pubblico, gestito da una cooperativa sociale, salutato con entusiasmo da chi denunciava l’assenza di questo genere di “supporto” per i turisti di passaggio.

