La Spezia – Sarà necessario avere il green pass per poter assistere all’edizione 2021 del Palio del Golfo. Il programma di iniziative è stato presentato questa mattina a Molo Italia alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia, dal presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello, dal vice sindaco di Porto Venere Emilio Di Pelino e Leonardo Paoletti Sindaco di Lerici, dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, dal presidente dell’autorità di sistema portuale Mario Sommariva, dal segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Di Sarcina, Presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino e dal Capitano di Fregata Gianfranco Pinzone in rappresentanza della Marina Militare

La 96esima edizione sarà la prima manifestazione regionale covid free alla quale potranno partecipare solo 1000 spettatori (i biglietti sono già tutti esauriti) che dovranno essere minuti di green pass oppure di una certificazioni che attesti l’effettuazione di un tampone con esito negativo fatto 48 ore prima.

La manifestazione remiera avrà inizio alle 17 nello specchio acqueo di fronte Passeggiata Morin. Saranno gli equipaggi femminili ad aprire le gare alle 17 e a seguire, alle 18, sarà la volta del Palio junior. Alle 19 si terrà la disfida remiere degli equipaggi senior.

La premiazione avrà luogo a fine gare.

Quest’anno infatti, a causa del Covid 19 e delle conseguenti normative anti contagio, non è stato possibile programmare gli appuntamenti precedenti e successivi al palio del Golfo. Non si terrà la sfilata il venerdì precedente e neanche la premiazione il giorno successivo così come non è in programma lo spettacolo pirotecnico che tradizionalmente chiudeva la manifestazione. Un imponente servizio d’ordine garantirà la sicurezza degli spettatori e l’osservanza delle misure anti covid durante la disfida.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Civico della Spezia si è tenuta anche la cerimonia di riconsegna dei Palii ai tre sindaci del Golfo.