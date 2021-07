Genova – Si sono dati appuntamento per chiarire una disputa al centro della quale si trovava una ragazza ma la cosa ha preso una piega violenta, per questo tre giovani di 23, 24 e 29 anni sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per rissa.

I due più giovani, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, si sarebbero dati appuntamento in strada per chiarire la disputa sentimentale.

Inaspettatamente, però, il 23enne si è presentato accompagnato dall’amico di 29 anni, estraneo alla contesa. Questo probabilmente ha innescato una reazione aggressiva nel 24enne che ha estratto un coltello ingaggiando una colluttazione.

A difesa del ragazzo di 24 anni, quando erano già arrivati i poliziotti, è intervenuti un parente che ha cercato di colpire gli altri due ragazzi ma è stato bloccato dagli agenti ai quali non ha risparmiato insulti e atteggiamenti violenti, motivo per cui anche lui è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Per il 24enne è scattata anche la segnalazione per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.