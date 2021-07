Genova – Parte oggi la reciprocità vaccinale tra Liguria e Lombardia in ambito turistico. Genova – Parte oggi la reciprocità vaccinale tra Liguria e Lombardia in ambito turistico.

A partire dalle ore 12.00 di questo venerdì, i lombardi in vacanza in Liguria potranno prenotarsi per ricevere la seconda dose dei vaccino anti Covid in uno degli hub liguri.

I liguri in vacanza in Lombardia, invece, possono già prenotarsi per ricevere il vaccino in uno degli hub lombardi.

Per prenotare il vaccino si deve soggiornare a scopo turistico e per almeno 15 giorni.

Inoltre, bisogna aver ricevuto la prima dose e presentare l’attestazione all’appuntamento.

Per i minori è necessario il consenso di entrambi i genitori e la presenza di uno dei due al momento della somministrazione del vaccino.