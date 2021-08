Borghetto Santo Spirito (Savona) – E’ stato notato mentre armeggiava davanti all’armadietto del defibrillatore per poi fuggire con il prezioso strumento, per questo un 25enne è stato denunciato dai Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona.

Il giovane era stato visto da un commerciante sabato mattina mentre forzava l’armadietto del defibrillatore posizionato in corso Europa prima di impossessarsene e scappare.

Il commerciante ha avvisato la pattuglia di militari in servizio che subito si sono messi alla ricerca del ladro insieme ad altri colleghi del reparto.

Il 25enne è stato individuato e bloccato mentre si stava allontanando ancora con il defibrillatore in mano.

Per il ladro è scattata la denuncia per furto mentre il defibrillatore, recuperato, è stato riconsegnato al Sindaco di Borghetto.