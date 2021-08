Genova – Non hanno pagato il conto del bar poi hanno aggredito i poliziotti che sono intervenuti sul posto, per questo tre persone sono state denunciate dagli agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto ieri sera in un bar di Certosa.

I tre amici, un 23enne, una donna e un uomo entrambi di 44 anni, hanno consumato sei birre poi, al momento di pagare, si sono rifiutati di saldare il conto di 18 euro.

All’arrivo dei poliziotti, durante l’identificazione il più giovane e la donna hanno iniziato a rivolgere insulti verso gli operatori, spintonandoli e tentando di colpirli al volto.

Un atteggiamento proseguito anche durante il tragitto in Questura con colpi al plexiglass della volante.

Per tutti e tre la denuncia è stata per insolvenza fraudolenta; per il 23enne e per la donna è scattata anche la segnalazione per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.