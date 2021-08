Genova – Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp.

Il Dottore ha fatto sapere che è arrivato per lui il momento di lasciare le corse e che lo farà al termine della stagione in corso.

“Ho deciso di fermarmi a fine stagione – ha detto Vale – è un momento molto triste. E’ difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGp. Ho fatto questo per quasi 30 anni. E’ stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo. Mi spiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile”.

Una carriera straordinaria che per il Dottore avrebbe potuto avere una continuazione in famiglia: “Mi sarebbe piaciuto continuare al fianco di mio fratello – ha detto – avrei potuto farlo ma va bene così. Ho deciso nel corso della stagione. Nella pausa estiva è arrivata la scelta definitiva. Volevo continuare, ma bisognava capire se ero abbastanza veloce e i risultati sono stati al di sotto delle aspettative, così ho iniziato a riflettere”.

Un pensiero alla Ducati con cui il campione di Tavullia ha corso e sognato di vincere e al mancato decimo titolo che è mancato ma che non ha di certo reso meno importante la carriera del Dottore, capace di scrivere una pagina importantissima della storia del motociclismo.