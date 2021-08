Genova – Ha aspettato davanti al supermercato già di prima mattina e, una volta arrivato l’orario di apertura, è entrato e ha rubato degli alcolici per poi scappare.

A interrompere la fuga del malvivente sono stati proprio gli agenti della Polizia Locale che lo hanno fermato poco dopo con ancora il bottino in mano.

E’ accaduto ieri mattina in un supermercato di via Canevari, a Marassi.

Qui il ladro, un 32enne con precedenti, ha atteso l’apertura per poi rubare delle bottiglie di alcolici dagli scaffali e scappare.

Gli addetti del punto vendita hanno chiamato la Polizia Locale; gli agenti intervenuti sul posto si sono immediatamente messi alla ricerca del malvivente, trovandolo vicino al tunnel di Brignole con ancora il maltolto in mano.

Il 32enne è stato fermato e portato nella sede di piazza Ortiz per l’idenficazione, per lui è scattata la denuncia per furto e la denuncia per l’inosservanza della legge sull’immigrazione perché irregolare sul territorio nazionale.