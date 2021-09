Genova – Grave incidente, nella notte, in corso Aurelio Saffi, nel centro cittadino. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte e, a dare l’allarme, sono stati alcuni automobilisti che hanno visto la moto a terra ed hanno soccorso il conducente.

Il ferito, un 40enne, è stato soccorso dal 118 e trasferito in gravi condizioni all’ospedale Galliera dove i medici gli hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso indagini delle forze dell’ordine per accertarel’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.