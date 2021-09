Campomorone – Un nuovo avvistamento per un, nell’entroterra genovese.L’esemplare, inizialmente scambiato per un, è stato invece identificato da Ugo De Cresi, naturalista e fotografo di Natura.Si tratta di unovvero che ha lasciato il branco di origine e cerca di conquistare una compagna e un proprio territorio di caccia.La notizia non deve allarmare poiché, come scrive Ugo De Cresi sulla sua pagina Facebook