Genova – Giochi installati da poco e già rotti, sporcizia ovunque ed incuria e degrado che regnano sovrani. E’ la denuncia dei residenti della zona attorno ai giardini del Castello Foltzer, a Certosa.

L’area di verde pubblico versa in condizioni di abbandono secondo la denuncia dei segnalanti e da tempo non ci sarebbe alcuna manutenzione.

Le aiuole sono sporche e malconce e bande di teppisti si radunerebbero sulle panchine per bere smodatamente e consumare droga per poi lasciarsi andare a gesti di vandalismo sui giochi dei bambini o trasformando alcuni angoli meno frequentati in orinatoi.

I residenti si domandano dove siano i controlli e le cure che un parco pubblico dovrebbe avere e chiedono al Comune di Genova di provvedere almeno alle riparazioni e alla pulizia.