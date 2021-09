Savona – Ha aggredito tre persone per strada ed ha tentato di fuggire in bicicletta ma è stato fermato ed arrestato. Verrà interrogato nelle prossime ore il giovane arrestato questa mattina nella zona di corso Ricci dopo una violenta aggressione per strada.

L’uomo ha colpito con pugni e calci alcuni passanti e poi è fuggito in bicicletta ma grazie all’intervento di altre persone che lo hanno seguito restando in collegamento telefonico con le forze dell’ordine, è stato individuato e fermato.

Non sono chiari i motivi del gesto ma le tre persone colpite hanno riportato ferite e l’uomo è stato arrestato e dovrà ora spiegare i motivi del suo gesto.

Secondo alcuni il giovane avrebbe agito come in preda ad un raptus di rabbia e violenza ma saranno le indagini ad accertare cosa sia realmente successo.