E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà, salvo modifiche o prolungamenti, sino alle 18, lo stato di allerta meteo per maltempo in Liguria.

Una perturbazione in arrivo da Ovest ha portato rovesci e temporali un po’ su tutta la nostra regione.

Allerta meteo di livello arancione dalle 6 di questa mattina sul levante e nell’entroterra ligure che durerà fino alle 15.00 e nuovamente gialla dalle 18.00.

Sul centro e ponente della regione l’allerta sarà gialla dalla mezzanotte alle 18.00.

Per i bacini grandi nelle zone dell’entroterra e della costa di levante l’allerta sarà gialla dalle 6.00 alle 18.00.

Ecco, dunque, il dettaglio dei fenomeni previsti dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal.

Oggi giovedì 16 settembre: l’arrivo di una perturbazione dalla Francia porta dalle prime ore della notte piogge a carattere diffuso su BCE, accompagnate da rovesci o temporali su tutte le zone con possibili fenomeni forti, localmente organizzati e persistenti su CE fino alle ore centrali. I quantitativi di pioggia raggiungeranno valori elevati su C, significativi sulle restanti zone. Segnaliamo venti 50-60 km/h tra Sud-Est e Sud-Ovest su tutte le zone con raffiche di burrasca sui crinali.

Domani, venerdì 17 settembre: Precipitazioni residue sul centro-Levante (zone BCDE) anche a carattere di rovescio o temporale di intensità debole o al più moderata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.