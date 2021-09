Genova – Un fine settimana da tutto esaurito per il Salone Nautico ma anche di disagi e caos per il traffico cittadino, alle prese con code per i posteggi, sosta selvaggia e modiche della viabilità per la durata della manifestazione fieristica.

La situazione più difficile nella zona della Foce dove il flusso veicolare si concentra per cercare parcheggio o anche per cercare indicazioni per raggiungere le zone previste per la sosta agevolata e il trasferimento in navetta.

Traffico molto sostenuto e primi rallentamenti sulla strada Sopraelevata, in direzione levante, e forti disagi nella zona tra corso Italia e corso Torino.

Forti le proteste, specie sui social, per la sosta selvaggia presente nella zona e per i consueti disagi che ogni anno si ripetono senza che venga trovata una soluzione adeguata da parte degli organizzatori e di chi dovrebbe controllarli.