Chiavari – E’ accusato di aver falsificato certificati medici per evitare il vaccino obbligatorio ma anche l’uso del green pass e delle mascherine anti coronavirus il medico sanzionato dall’Ordine dei Medici della Liguria dopo la lunga seduta del consiglio avvenuta ieri.

Il medico si è difeso sostenendo che tutte le certificazioni sono perfettamente lecite ma l’Ordine dei Medici potrebbe aver valutato in modo ben diverso le “interpretazioni” sanitarie dell’iscritto e aver inflitto una pesante sanzione che potrebbe poi precedere una causa legale.

Il provvedimento verrà notificato oggi al medico di Chiavari che, in base ai vari gradi di sanzione, rischia sino alla “radiazione”, ovvero cancellazione dall’ordine e, di fatto, l’impossibilità ad esercitare.

Difficilmente il provvedimento sarà così grave e definitivo ma resta il primo caso in Liguria di sanzione nei confronti di un presunto medico No Vax o No Green pass.

Altri medici potrebbero presto essere destinatari di altri provvedimenti e altri potrebbero aver già chiesto la cancellazione dall’Ordine proprio temendo di esserne allontanati.

Almeno uno il caso nel ponente ligure, almeno stando alle dichiarazioni del medico sui social.

Ieri pomeriggio diverse centinaia di No Vax e No Green pass hanno manifestato sotto le finestre della sede dell’Ordine dei Medici della Liguria, in piazza della Vittoria. Un ulteriore segno della radicalizzazione del confronto tra favorevoli e contrari ai vaccini e ai green pass.