Genova – Ancora traffico bloccato e code in autostrada.

Questa volta una lunga coda di veicoli si sta formando sulla A12 Genova – Livorno, in direzione levante, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Genova – Milano e il casello di Genova Est.

Le auto procedono a passo d’uomo e i disagi per gli automobilisti, pendolari e turisti, sono pesanti.

Questa volta, però, a provocare i rallentamenti sull’autostrada con i veicoli che per diversi chilometri viaggiano a passo d’uomo, non è un cantiere o uno scambio di carreggiata ma i controlli delle forze dell’ordine sulle auto, sui furgoni e sui pullman dei tifosi diretti allo stadio di Marassi in previsione della partita di questa sera.

Controlli che prevedono il fermo dei veicoli all’uscita del casello autostradale.

Disagi anche sulla viabilità ordinaria nell’intorno del casello autostradale.