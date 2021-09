Genova – E’ stato fermato su un treno regionale Genova Brignole – Arquata Scrivia senza biglietto e ha minacciato e insultato il personale ferroviario perché lo ha fatto scendere dal treno.

Per questo un 28enne è stato denunciato dagli agenti della Polfer di Genova.

La denuncia è arrivata al termine degli accertamenti condotti dalla Polizia Ferroviaria dopo la denuncia sporta da un operatore della Protezione Aziendale di Trenitalia che, lo scorso agosto, durante un servizio di controlleria in aiuto al capotreno, aveva sorpreso il ragazzo senza biglietto e con la mascherina non indossata in maniera corretta.

Dopo essersi rifiutato di regolarizzare la sua corsa, facendo il biglietto ferroviario, il 28enne ha iniziato a insultare il controllore tanto che in suo aiuto sono intervenuti altri due operatori di Protezione Aziendale e lo stesso capotreno.

Il giovane è stato fatto scendere nella stazione di Piani Orizzontali dei Giovi e qui ha continuato a dare di matto, staccando un grosso ramo da un albero e minacciando di usarlo contro i ferrovieri.

Subito sono intervenuti alcuni passeggeri riuscendo a far desistere il 28enne e consentendo al treno di ripartire. Successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto risalire all’identità del ragazzo e a denunciarlo.