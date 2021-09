Genova – Continua l’emergenza cinghiali a Genova.

Questa volta a lasciare sgomenti è un cinghiale che, sfondando un portone di un palazzo di Quarto, ha salito le scale arrivando al terrazzo e tenendo “in ostaggio” un residente che si è trovato a tu per tu con l’ungulato.

L’uomo si è messo in sicurezza sul tetto di un locale tecnico in attesa dell’arrivo delle Guardie Zoofile, dei Vigili del Fuoco e del veterinario che ha sedato l’animale per il trasporto in sicurezza.

Di seguito il video pubblicato sulla pagina Facebook di Gian Lorenzo Termanini.