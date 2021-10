Genova – L’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce risulta bloccata a causa di una frana avvenuta tra Ovada e Masone.

La caduta di terra e alberi sulla carreggiata ha provocato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Intervento di bonifica in corso.

In zona si segnalano code e disagi per la circolazione