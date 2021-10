Chiavari (Genova) – Il Comune di Chiavari ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 5 ottobre.

Lo ha fatto sapere Silvia Stanig, facente funzione di sindaco.

Nell’ordinanza è spiegato che, nonostante l’allerta arancione in vigore sul territorio, le condizioni meteo con forti venti di burrasca e la mareggiata in corso potrebbero portare a situazioni di pericolo sul territorio, soprattutto in un possibile peggioramento nella notte che renderebbe impossibile una tempestiva comunicazione di chiusura delle scuole.