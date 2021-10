Genova – Il forte temporale che si sta abbattendo nell’entroterra genovese sta provocando disagi sull’Autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto compreso tra Busalla e Isola del Cantone.

Grosse pozze d’acqua, infatti, si sono formate lungo la carreggiata rendendo l’asfalto insidioso.

Si raccomanda la massima prudenza nel tratto, limitando la velocità anche per la minore visibilità portata dalla pioggia e per evitare fenomeni come l’aquaplaning.