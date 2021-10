Camogli (Genova) – Lunedì 11 ottobre alcune utenze del Comune di Camogli vedranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica.

I lavori, come fatto sapere da Iren Acqua, si svolgeranno dalle ore 22 alle ore 24 e interesseranno le utenze nelle seguenti vie:

Via Jacopo Ruffini

Piazza Don Minzoni

Via al Porto

Via Piero Schiaffino

Piazza Don Bosco

Largo Bartolomeo da Camogli

Piazza Mameli

Calata Castelletto

Via San Fortunato

Via Della Repubblica

Salita del Priaro

Via al Molo

Via Giuseppe Garibaldi

Via Isola

Piazza Simone Schiaffino

Via Venti Settembre

Largo Simonetti

Largo Tristan Da Cunha

Sottopasso Torrasco

Via Nicolò lo Cuneo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.