Sciopero generale, questa mattina, anche in Liguria per i settori della scuola, dei trasporti pubblici locali e dei servizi indetto dalle organizzazioni sindacali di base.

Per 24 ore saranno possibili disagi per la decisione di incrociare le braccia dei lavoratori aderenti alle sigle sindacali coinvolte.

A rischio ci sono prevalentemente le Scuole e gli asili, dove potrebbero astenersi dal lavoro il personale Ata ma anche alcuni insegnanti.

Più probabili e più consistenti i rischi per il trasporto pubblico locale che ha precisato che verranno rispettate le fasce orarie più delicate (dalle 6 alle 9 e dalle 17,30 alle 20,30) anche se non si possono escludere possibili disagi.

Nel resto della giornata il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Per il trasporto provinciale sono previste fasce protette dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 e il resto della giornata resta a rischio di disagi e sospensioni del servizio.