Genova – Un Tir bloccato tra via Berghini e via Galeazzo, nel quartiere di San Fruttuoso.

Non riuscivano a credere ai loro occhi, questa mattina, i residenti della zona all’incrocio tra le due vie della delegazione della Valbisagno quando si sono affacciati alla finestra per l’insistente suono dei clacson e per le manovre, rumorose, di un mezzo pesante.

In strada un grosso Tir si è incastrato tra le auto in sosta e non riusciva più a liberarsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha bloccato il traffico nelle due vie ed ha guidato il conducente dell’enorme automezzo a fare manovra per liberarsi.

Il trasportatore è stato identificato ed ora verrà verificata la motivazione che lo ha condotto a restare bloccato in strade dove certamente non è previsto il passaggio di TIR.

(foto da Facebook)