Genova – Scatterà lunedì 18 ottobre la rivoluzione del traffico nella delegazione di Nervi voluta con forza dal Comune nonostante le proteste di molti residenti e commercianti. Le modifiche alla circolazione saranno ovviamente accompagnate anche dalla variazione delle linee dei Bus.

Anche il servizio di AMT verrà rimodulato per adattarsi alla nuova configurazione stradale. Novità importante è l’istituzione della nuova linea elettrica 515 che effettuerà servizio sul percorso circolare: largo Edilio Pesce, via Oberdan, viale Franchini, piazza Pittaluga, via Sala, largo Bassanite, via Sant’Ilario, via Somma, largo Edilio Pesce. Con l’istituzione di questa nuova linea elettrica, Nervi diventerà il primo quartiere di Genova prevalentemente servito da mezzi elettrici grazie alle linee 515, 516 e 517.

La nuova linea green sarà attiva dalle 7.30 alle 18.40.

Le modifiche alla rete bus prevendono la sospensione della linea 17 per Capolungo e il contestuale prolungamento di servizio della linea 517 che effettuerà servizio dalle ore 4.18 (prima corsa da largo Edilio Pesce) alle 2.01 di notte (ultima corsa da via Somma). Dal 18 ottobre anche la linea 17/, che collega via del Commercio a via Ceccardi, prolungherà l’orario di servizio: le prime corse sono previste alle 5.00 del mattino e le ultime intorno alle 21.00.

Per le linee bus 15, 516, 517, 607, 617 e N2 sono previste modifiche ai percorsi, che sono stati adattati alla nuova configurazione della rete.

 Linee 15 e 607

Direzione levante: i bus delle linee 15 e 607 non effettueranno più capolinea in viale Franchini ma, giunti in via Oberdan, svolteranno in via del Commercio, proseguiranno per via Pagano dove effettueranno capolinea unitamente alla linea 17/. Direzione ponente: i bus delle due linee, in partenza dal capolinea di via Pagano, svolteranno in via Oberdan e riprenderanno il loro consueto percorso per il centro.

 Linee 516 e 517

Direzione levante: i bus delle linee 516 e 517, giunti in via Oberdan, proseguiranno per viale Franchini, piazza Pittaluga, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso invariato.

 Linee 617 e N2

Direzione levante: le linee 617 e N2 non effettueranno più capolinea rispettivamente a Capolungo e in via Oberdan; i bus di entrambe le linee, giunti in via Oberdan, proseguiranno per via del Commercio e via Pagano, dove effettueranno capolinea. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di via Pagano, svolteranno in via Oberdan da dove riprenderanno regolare percorso verso il centro.

 Linea Taxibus i28

La linea Taxibus i28, in partenza da piazza Pittaluga, percorrerà via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via Somma da dove riprenderà percorso regolare fino a San Rocco (Nora Massa). Il servizio, in partenza da San Rocco, effettuerà il consueto percorso.

 Drinbus

A partire dal 18 ottobre il servizio a chiamata Drinbus effettuerà una nuova fermata denominata CAMPOSTANO, situata in via Campostano di fronte al civico 2.

In virtù della nuova rete verranno soppresse le seguenti fermate:

 OBERDAN 5 (via Oberdan 44)

 OBERDAN 6 (via Oberdan, Giardini Duca degli Abruzzi),

 PAGANO (via Pagano)

 SOMMA 2 (via Somma 15)