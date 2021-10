Genova – Proseguono anche quest’oggi i presidi ai varchi portuali.

Questa mattina al varco Etiopia una cinquantina di persone si sono radunate davanti al varco Etiopia, in lungomare Canepa, e stanno presidiando l’ingresso manifestando contro il Green pass.

Al momento non sono segnalati problemi sulla viabilità ordinaria.

Alcuni camion sono in fila in attesa di poter entrare in porto.

Da venerdì i canali del porto stanno presidiando i varchi d’accesso, con blocchi, per manifestare contro il Green pass che proprio dallo scorso 15 ottobre è diventato obbligatorio sul luogo di lavoro.