Genova – Un forte odore di gas e la paura di una esplosione. Momenti di comprensibile apprensione, questa sera, in via Ayroli, nel quartiere di San Fruttuoso per una fuga di gas che ha fatto scattare l’emergenza.

I residenti di un condominio della parte bassa della via hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito un forte odore di gas.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e i tecnici Iren che hanno individuato la perdita e isolati la tubazione.

Una persona è stata portata via in ambulanza e non è chiaro se si sia sentita male a causa della fuga di gas o per lo spavento.