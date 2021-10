Genova – E’ stata riaperta intorno alle 17:15 il tratto dell’autostrada A26 Voltri -Gravellona Toce chiuso tra l’allacciamento A10/A26 e Masone in direzione Nord.

Il tratto era stato chiuso a causa di un’auto alimentata a metano andata in fiamme all’altezza del km 8.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i disagi per automobilisti e trasportatori sono pensanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento all’interno del tratto interessato il traffico transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda.

(foto Archivio)