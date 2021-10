Genova – E’ ripresa lentamente intorno alle 19 la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Genova – Milano, interrotta ieri pomeriggio, poco dopo le 17, a causa del presunto ritrovamento di una bomba inesplosa tra Arquata Scrivia e Tortona.

I treni sono stati fermati e tra i disagi dei pendolari e dei viaggiatori, è stata approntata una linea sostitutiva per il tratto bloccato.

In tarda serata, il presunto ordigno è stato rimosso e trasferito dagli artificieri in luogo sicuro dove farlo brillare ma sarebbe stato accertato che si trattava di un contenitore metallico e non di un ordigno che poteva esplodere.

Nel frattempo, intorno alle 19, la circolazione ferroviaria ha lentamente ripreso il suo normale percorso pur con pesanti ritardi e cancellazioni di interi convogli.

Pesantissimi i disagi per chi si doveva spostare lungo la linea Genova – Milano.