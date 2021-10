Genova – Incendio nella notte in una casa in via Rosetta, a Pontedecimo.

Per cause che saranno chiarite dagli accertamenti, le fiamme che si sono innescate da una baracca adiacente alla villetta hanno coinvolto l’edificio propagandosi al tetto per po interessare alcune stanze.

Due persone che si trovavano in casa al momento dell’incendio sono riuscite a uscire e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente lavorato per arginare e limitare l’incendio riuscendo a bloccarne la sua propagazione all’intera struttura.