Genova – Un laboratorio per bambini per realizzare le “bamboline di pane”.

Ispirandosi a una tradizione diffusa in Ecuador e in altri paesi dell’America Latina, quella di confezionare e colorare speciali bamboline di pane, SUQ Genova e Pandora in collaborazione con Casa del Migrante Ecuadoriano in Liguria propongono un laboratorio interculturale, nell’ambito della rassegna di eventi SGUAR(D)I lanciata dal Patto di sussidiarietà Sestiere del Molo.

L’appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle ore 15 alle ore 16.30 in Piazza San Donato nel Centro Storico di Genova. Il laboratorio, indicato per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, sarà organizzato in due turni da circa 45 minuti ciascuno (dalle 15 alle 15.45, dalle 15.45 alle 16.30).

I partecipanti creeranno le coloratissime Guaguas de pan, bamboline tradizionalmente realizzate in pasta di pane e consumate in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre in molti paesi dell’America Latina. Guagua o wawa in quechua significa bambino piccolo o bebè; ed è proprio questa la forma che viene data a dei panini caserecci nelle Ande per rafforzare i legami familiari e ricordare gli antenati guardando al futuro.

Nel caso del laboratorio si è optato per la pasta di sale anche per motivi di sicurezza vista la situazione sanitaria. Il laboratorio, indicato in particolare per bambini dai 6 agli 11 anni, sarà condotto da Cristina Bongioanni, Melissa Zhingre, Francesca Ottaviani.

In caso di pioggia, il laboratorio sarà ospitato nella sede del Sestiere del Molo che è situata nella stessa piazza. Saranno inoltre adottate tutte le misure indispensabili a garantire la tutela della salute: uso di mascherine e abituali norme igieniche.

La partecipazione è gratuita, ma è preferibile la prenotazione perché i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni contattare il Suq Genova al numero 329 2054579 o all’indirizzo email teatro@suqgenova.it.