Genova – Confronto rovente, in consiglio regionale, sulla proposta di sponsorizzazione delle squadre di serie A di Calcio da parte della Regione Liguria.

Su proposta della Giunta guidata dal presidente Toti, infatti, la Regione si appresta a utilizzare 210mila euro per acquistare “spazi promozionali” sulle magliette dei giocatori di Genoa, Sampdoria e Spezia per il resto del campionato.

Lo scopo, secondo la Giunta, sarebbe quello di promuovere i marchi, i prodotti e gli eventi che si terranno in Liguria nei mesi a venire.

Compatta la reazione critica dell’Opposizione che critica il provvedimento sotto diversi profili ma, soprattutto perché sostiene che la somma, spesa sulle squadre di sport “minori” avrebbe un impatto ben diverso rispetto ai colossali bilanci delle squadre di serie A, abituate a contratti milionari