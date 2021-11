Genova – Ha minacciato e aggredito la compagna l’uomo di 38 anni arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Rivarolo.

I poliziotti sono arrivati sul posto dopo aver raccolto la segnalazione di una lite e hanno trovato ad accoglierli l’uomo che ha raccontato loro di aver avuto una lite con la compagna.

Impaurita e con la voce tremante, la donna ha invece raccontato delle continue violenze e minacce, insulti e privazioni che doveva subire da parte del compagno.

L’uomo si sarebbe anche impossessato della sua carta del reddito di cittadinanza, togliendole la sua unica fonte di sostegno economico.

Per paura di ritorsioni, la donna non aveva mai denunciata.

Dopo la lite di ieri sera, la donna è stata portata al pronto soccorso dove, visitata, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per escoriazioni sul collo e al volto e un forte stato d’ansia.

L’uomo, che ha parecchi precedenti per vari reati, è finito nelle guardine della Questura in attesa del rito per direttissima di questa mattina.