Genova – Hanno rapinato tre ragazzini che passavano in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, per questo due giovani sono stati arrestati e un terzo denunciato per il reato di rapina aggravata.

Due volanti della Polizia sono intervenute ieri pomeriggio in via Fieschi in soccorso di tre minorenni aggrediti, picchiati e rapinati dai tre ragazzi.

Le vittime hanno raccontato ai poliziotto che, mentre uno faceva il palo, gli altri due li hanno minacciati con un coltello picchiandoli per rubare loro telefonini e portafogli.

I tre minorenni hanno reagito riuscendo a scappare e a chiamare la Polizia.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno deciso di andare sul luogo dell’aggressione insieme alle vittime individuando e bloccando quattro giovani, due riconosciuti come i possibili rapinatori.

Portati in Questura, i rapinati hanno visionato un album fotografico dove hanno riconosciuto il 18enne e il 22enne come autori della rapina.

Per loro è scattato l’arresto mentre il 20enne che aveva fatto da palo è stato denunciato.

La quarta ragazza fermata, una minorenne estranea alla rapina, è stata denunciata perché trovata in possesso di un manganello telescopico.