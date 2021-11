Genova – Vacanze di Natale senza cantieri e senza lavori sulle autostrade della Liguria. L’annuncio, che sta facendo tirare un sospiro di sollievo pendolari, lavoratori ma anche il comparto turistico, la stessa Autostrade per l’Italia.

In una nota l’azienda informa infatti che i lavori che creano problemi alla circolazione autostradale saranno sospesi mentre i cantieri a oggi presenti sulle strade saranno ridotti nel periodo dal 3 al 12 dicembre, compreso quindi il ponte dell’Immacolata, e ancora dal 20 dicembre fino al 9 gennaio 2022.

A decidere della sospensione è stata la riunione negli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture, con tutte le parti interessate.

Nelle prossime due settimane il cronoprogramma dei lavori andrà avanti con i seguenti cantieri:

– interventi di completamento previsti nelle gallerie della A10 Torrazza e Di Prà, situate tra Genova Aeroporto e Prà, che si svolgeranno con una deviazione di carreggiata (1 corsia per direzione di marcia) nei fine settimana 20-21 e 27-28 novembre e 18-19 dicembre;

– la sostituzione e ammodernamento delle barriere antirumore e galleria fonica sul viadotto Rio Torbella sulla A7 in direzione Genova, tra gli allacciamenti per la A12 e la A10, che prevede una prima fase realizzativa in riduzione permanente di carreggiata (1 corsia chiusa);

– ulteriori interventi nelle gallerie Castelletti, San Bartolomeo, Della Maddalena e Dell’Anchetta sulla A12 nel tratto tra Nervi e Sestri Levante, anch’essi realizzati in deviazione di carreggiata;

– infine sulla A26 saranno attivi tre scambi di carreggiata e due riduzioni di corsia tra il raccordo con la A10 e Ovada per consentire l’esecuzione delle ispezioni di assessment nelle gallerie Monacchi, Manfreida, Risso, Garrè, Campasso, Anzema, Roccadarme, Ciutti e Setteventi.

La situazione, quindi, resterà delicata anche il prossimo week end.

I cantieri sull’autostrada A10 tra l’uscita Aeroporto e Prà, attiva dalle 22 di venerdì 19 fino alle 6 di lunedì 22, oltre allo scambio di carreggiata, prevede per la stazione di Pegli la chiusura in uscita da Genova e in entrata per Savona mentre per quella di Prà, la chiusura in uscita da Genova.

Sul fronte dei pedaggi, resteranno in essere tutte le agevolazioni già presenti sul nodo genovese, secondo uno schema di esenzioni – automaticamente applicate al momento del pagamento indipendentemente dalla modalità utilizzata – che prevede la gratuità per percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est. Rimane attiva l’esenzione del 50% del pedaggio tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo. L’agevolazione su tali tratte è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine/destinazione i caselli dell’A7 da Vignole Borbera, dell’A12 da Sestri Levante.