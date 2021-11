Genova – Grave incidente, questa mattina, prima dell’alba, nei pressi dell’uscita di Genova Est sull’Autostrada A12 Genova – Livorno.

Ad avere la peggio un motociclista che si è scontrato per cause ancora da accertare con un’auto.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi ferite.

Soccorso dal 118, il motociclista è stato trasportato in codice rosso (il più grave) in ospedale.

Sul posto diversi chilometri di code.

Pesanti disagi e informazioni lacunose, sempre questa mattina, per un ritardo nella chiusura di un cantiere sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Inizialmente slittata alle ore 8, la riapertura è avvenuta invece alle 6,30 con un ritardo di mezz’ora e ben in anticipo a quanto inizialmente comunicato sui canali di informazione all’utenza.