Genova – Ha tentato di rubare una giacca da un negozio di via XX Settembre l’uomo arrestato dagli agenti della Polizia Locale dopo la segnalazione del guardiano del grande magazzino.

Il ladro, un 55enne con un “curruculum” criminale importante, si era presentato alla Upim di buon mattino individuando un piumino rosso.

Presa la giacca dall’espositore, si è diretto in camerino dove, con una pinza multiuso, ha staccato la placca antitaccheggio rovinando il capo.

A quel punto ha nascosto il piumino sotto la sua giacca e si è diretto verso l’uscita.

L’addetto alla sicurezza del negozio, però, lo ha notato e lo ha intercettato inseguendolo in strada mentre il 55enne tentava di allontanarsi.

Nel frattempo erano stati avvisati gli agenti della Locale che in pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno fermato il ladro.

Trasferito in centrale, i poliziotti hanno scoperto la fedina penale dell’uomo con una condanna a sei anni di carcere per reati legati alla droga e una serie di denunce per furto ed evasione.

Durante il processo per direttissima, il giudice ha deciso di applicare l’obbligo di firma quotidiana alla stazione dei Carabinieri di un paese della riviera dove l’uomo risiede, ospitato dalla compagna.