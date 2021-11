Genova – L’ha aspettata sotto casa per chiederle ancora una volta di tornare insieme e quando lei si è barricata in macchina per la paura non ha esitato a sfondare il vetro con un sasso. Poteva finire in tragedia, ieri sera, l’aggressione ai danni di una giovane donna da parte del suo ex che non si rassegnava alla fine della loro storia.

Fortunatamente il fratello della giovane aveva preso l’abitudine di scortare la sorella al rientro a casa dal lavoro, proprio per l’atteggiamento aggressivo dell’ex ed ha potuto bloccare l’aggressore evitando forse ulteriori gesti violenti.

Sul posto sono accorse anche le auto delle forze dell’ordine chiamate dai vicini che hanno sentito le urla e fortunatamente non hanno fatto finta di niente.

L’episodio è avvenuto in via Fillak ed ora l’aggressore rischia una condanna per stalking ma anche per aggressione e violenza privata.

Si tratterebbe di un savonese che ha avuto una relazione con la donna per diverso tempo ma lei ha deciso di lasciarlo per diversi problemi.

L’uomo non ha mai accettato la decisione ed ha fatto di tutto per cercare di far cambiare idea alla donna.

Dopo i gesti tipici dello stalker, però, è passato alle vie di fatto terrorizzando la donna.

Ora è ricercato per diversi reati e ne dovrà rispondere di fronte alla Giustizia, in Tribunale.