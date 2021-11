Albisola – Incidente mortale, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Per cause ancora da accertare una donna alla guida della sua vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail all’interno dekka galleria Fighetto.

Nell’impatto la donna ha perso la vita.

Intorno alle ore 7.30 circa è stato chiuso il tratto tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, della polizia stradale e dei vigili del fuoco e si registrano pesanti disagi alla circolazione anche sulla rete stradale locale.