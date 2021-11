Genova – Non ce l’ha fatta il raro esemplare di grifone soccorso nei giorni scorsi in un giardino di Molassana, in ValBisagno. L’uccello, sempre più raro in Europa, è deceduto nonostanti le cure dei veterinari dell’Enpa e del Centro specializzato dove era stato portato subito dopo il ritrovamento.

Il grifone sarebbe stato ucciso da una intossicazione da metalli e forse è atterrato nel giardino di Molassana, che non è una zona di normale presenza di questo particolarissimo volatile, a causa della malattia che lo ha bloccato durante una migrazione.

Ora verrà contattata la riserva dalla quale proviene – forse in Francia, nel Verdon o in provincia di Udine, per capire la sua provenienza e l’origine del suo “viaggio” ma sopratutto per abbassare di una unità il già ridottissimo numero di esemplari viventi.