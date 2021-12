Genova – Oltre 500 pezzi tra giochi e luci natalizie sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Locale di Genova in un negozio di via San Luca, nel centro storico cittadino.

L’avvicinarsi delle feste ha portato gli agenti ad aumentare i controlli relativi alla conformità dei prodotti e alla conseguente sicurezza.

Nei controlli del Reparto Sicurezza Urbana sono stati trovati articoli non conformi.

Si tratta di 536 pezzi tra cui 192 giocattoli, 190 pezzi di materiale elettrico e 154 prodotti di vario tipo.

Tra le violazioni riscontrate il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, la mancanza dei dati relativi all’importazione e la mancanza di indicazioni in lingua italiana.

Il titolare del negozio è stato multato per i prodotti che non rientrano nella categoria giochi e materiale elettrico e ancora per il mancato rispetto delle normative nazionali di prevenzione del Covid.

Il totale delle multe è di 5.032 euro a cui vanno aggiunti i 400 per il mancato rispetto delle norme anti contagio.