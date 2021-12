Genova – E’ un ragazzo di 22 anni residente a Struppa il “pirata della strada” che venerdì mattina ha travolto una donna di 55 anni in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, e poi è fuggito senza prestarle soccorso.

Il giovane è stato identificato dalle forze dell’ordine grazie a testimonianze e alle riprese di alcune telecamere che hanno ripreso l’auto nell’orario in cui è avvenuto l’incidente.

Si tratta di un ragazzo che già in passato era finito nei guai per guida in stato di ebbrezza e ora si trova indagato per omissione di soccorso e lesioni gravissime stradali.

La donna, Immacolata Mallamo, si trova ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale e probabilmente porterà tutta la vita le conseguenze dell’incidente.

Quando è stata travolta stava andando ad aprire il Bar che gestisce con il marito in via Borgoratti.