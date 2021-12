Genova – Boom di prime dosi in Liguria dove, negli ultimi giorni sono migliaia le persone che si sono sottoposte alla “prima dose”, ovvero si sono convinte a fare la vaccinazione che prima creava dei dubbi.

“La Liguria la prossima settimana sarà ancora in zona bianca – spiega Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria – Il numero dei posti letto in media intensità, infatti, si trova all’interno dei parametri di rischio (15% del totale) e per questo dobbiamo ringraziare i vaccini che ci stanno permettendo di tenere sotto controllo il numero degli ospedalizzati. In base ai dati di oggi, dei 28 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 24 non sono vaccinati mentre gli altri 4 hanno patologie pregresse. Un numero in linea con quelli delle settimane precedenti che ci dimostra ancora una volta come il vaccino sia l’unico strumento per salvarsi la vita. Negli ultimi giorni sono anche state somministrate quasi 3 mila prime dosi e questo è un altro piccolo passo in avanti per sconfiggere la pandemia”.

“La nostra regione, nonostante il contagio sia in crescita, non ha lasciato indietro il tracciamento dei contatti di casi positivi – ha spiegato ancora il presidente Toti -. In base all’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, sul 98% dei casi accertati viene fatta un’indagine dei contatti stretti e questo ci permette di limitare e tenere sotto controllo la circolazione del virus nella nostra regione”.