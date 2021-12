Genova – Una “talpa” potrebbe aver avvisato l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e i suoi familiari delle intercettazioni telefoniche in corso sulle loro utenze private.

E’ il nuovo filone di indagine collegato a quello condotto dalla Procura della Repubblica di Paola che ha portato all’arresto di Ferrero con l’accusa di bancarotta.

Secondo indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Secolo XIX, infatti, in alcune intercettazioni telefoniche la figlia dell’ex patron della Sampdoria, Vanessa, sembra fare riferimenti al fatto che qualcuno potrebbe essere in ascolto della conversazione senza doverne far parte.

Particolari delicatissimi che potrebbero rivelare la presenza di una “talpa” che informava gli indagati dei movimenti della Procura che stava indagando ma anche della Guardia di Finanza che stava effettuando le intercettazioni.

Per questo motivo è stato aperto un nuovo filone di inchiesta per accertare se davvero la famiglia dell’ex presidente della Sampdoria fosse stata avvertita e, nel caso, chi sia la talpa.