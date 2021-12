Genova – Nuovo picco di contagi in Liguria dove nella giornata odierna si contano 1.011 nuovi casi a fronte di 6.383 tamponi molecolari e 12.937 test antigenici effettuati. Genova – Nuovo picco di contagi in Liguria dove nella giornata odierna si contano 1.011 nuovi casi a fronte di 6.383 tamponi molecolari e 12.937 test antigenici effettuati.

Un dato in crescita, come evidenzia il consueto bollettino della Regione Liguria, confermato dall’incremento dei ricoveri in ospedale e dalle quattro vittime registrate nelle ultime 24 ore.

A destare maggiore preoccupazione è l’andamento dei contagi nella provincia imperiese che oggi fa segnare il dato più alto di tutta la regione con 340 nuovi casi di infezione da Coronaviurus.

Continua a salire il numero dei ricoveri, attualmente 346, 18 in più rispetto a ieri, di cui 31 in Terapia Intensiva. Dei ricoverati in Intensiva, 24 sono non vaccinati mentre 7 hanno un quadro clinico pregresso di comorbidità.

Cresce, purtroppo, la conta delle vittime con 4 decessi registrati oggi.

Si tratta di un uomo di 81 anni deceduto il 12 dicembre all’ospedale di Sestri Levante, di una donna di 100 anni morta all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena il 14 dicembre e di un uomo di 76 anni, deceduto anche lui al Villa Scassi ieri, mercoledì 15 dicembre. Sempre ieri è morto un uomo di 70 anni, all’ospedale di Sestri Levante.

Di seguito il dato dei nuovi contagi suddiviso per provincia di residenza:

IMPERIA (Asl 1): 340

SAVONA (Asl 2): 147

GENOVA (Asl 3): 286

CHIAVARI (Asl 4): 123

LA SPEZIA (Asl 5): 112

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3