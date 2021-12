Genova – Un ciclista è rimasto ferito, questo pomeriggio, in un incidente stradale con un mezzo dell’Amiu per la raccolta dei rifiuti. L’impatto, verificatosi in circostanze ancora da chiarire, ha ferito il ciclista ad un piede ma fortunatamente le lesioni non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto nella zona di via XX settembre e sembra che il ciclista sia stato colpito dal mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e il ferito è stato trasportato in ospedale mentre la polizia locale raccoglieva gli elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.